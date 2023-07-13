Иньиго Мартинес: «Меня очень ценили в Бильбао, но я не мог отказать «Барселоне»

Центральный защитник Иньиго Мартинес рассказал, почему решил покинуть «Атлетик» Бильбао ради перехода в каталонскую «Барселону». Напомним, 32-летний футболист достался «сине-гранатовым» на правах свободного агента.

«Меня очень ценили в Бильбао, но я не мог отказать «Барселоне». Когда к тебе обращается такая команда, ты не можешь сказать нет. Я мог перейти в «Барселону» и пару лет назад, но тогда ничего не сложилось», – признался Мартинес на пресс-конференции.

Мартинес ранее также выступал за «Реал Сосьедад». В прошлом сезоне Иньиго провёл за «Атлетик» Бильбао 15 матчей в чемпионате Испании, где отметился одним забитым голом.