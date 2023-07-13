Иньиго Мартинес: «Моя травма? Уже чувствую себя гораздо лучше»

Новичок каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы. Напомним, своё повреждение центральный защитник получил ещё выступая за «Атлетик» Бильбао.

«Моя травма? Повреждение фасции – это очень сложная вещь, ведь даёт о себе знать некоторое время. Тем не менее, сейчас я себя чувствую гораздо лучше и замечаю улучшения. Доктора сказали мне, что спешить некуда. Надеюсь, что уже скоро начну работать с командой», – сказал Мартинес на пресс-конференции.

Мартинес присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента. Руководство «сине-гранатовых» ещё несколько недель назад согласовало с футболистом условия контракта.