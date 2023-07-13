Иньиго Мартинес: «Надеюсь отблагодарить «Барселону» своей игрой на поле»

Новичок «Барселоны» Иньиго Мартинес прокомментировал свой переход в команду Хави Эрнандеса. Напомним, центральный защитник подписал с командой контракт на правах свободного агента. Перед этим футболист покинул «Атлетик» Бильбао.

«Команда уверена во мне, я ценю это. Надеюсь отблагодарить «Барселону» своей игрой на поле. Всё будет отлично. Нас ждёт отличный год. Я испытываю гордость и удовольствие от того, что нахожусь здесь. Я перешёл в лучшую команду в мире», – сказал Иньиго на своей презентации в качестве новичка «Барселоны».

32-летний Иньиго подписал с «Барселоной» контракт до 2025 года. Футболист мог оказаться на «Камп Ноу» ещё в январе, но тогда трансфер не удалось провернуть.