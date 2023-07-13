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Лапорта: «Иньиго Мартинес прибыл в «Барселону», чтобы усилить нашу защиту»

13 Июля 2023 • 13:50 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался насчёт трансфер Иньиго Мартинеса, который прибыл в команду на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад».

«Иньиго Мартинес прибыл в «Барселону», чтобы усилить нашу защиту. Он будет мотивировать партнёров по команде своим опытом», – сказал Лапорта на презентации футболиста в качестве новичка «Барселоны».

«Сине-гранатовые» хотели подписать Мартинеса ещё в январе, чтобы заменить завершившего карьеру Херарда Пике. Тогда «Атлетик» Бильбао требовал за своего игрока сумму компенсации, что не устраивало «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Иньиго Мартинес
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