Лапорта: «Иньиго Мартинес прибыл в «Барселону», чтобы усилить нашу защиту»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался насчёт трансфер Иньиго Мартинеса, который прибыл в команду на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Атлетик» Бильбао и «Реал Сосьедад».

«Иньиго Мартинес прибыл в «Барселону», чтобы усилить нашу защиту. Он будет мотивировать партнёров по команде своим опытом», – сказал Лапорта на презентации футболиста в качестве новичка «Барселоны».

«Сине-гранатовые» хотели подписать Мартинеса ещё в январе, чтобы заменить завершившего карьеру Херарда Пике. Тогда «Атлетик» Бильбао требовал за своего игрока сумму компенсации, что не устраивало «Барселону».