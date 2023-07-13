Себальос пропустит 4-6 недель из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос получил травму на тренировке. По информации от журналиста Альберто Перейро, испанский хавбек из-за повреждения пропустит ближайшие 4-6 недель.

Мадридский «Реал» сегодня официально сообщил, что Себальос травмировал мышцу бедра. Отметим, что игроки «королевского клуба» к сегодняшнему дню успели провести всего пару тренировок в рамках подготовки к новому сезону.

Напомним, Себальос в конце прошлой кампании согласился продлится свой истекающий контракт с мадридским «Реалом». Теперь Дани связан с «королевским клубом» до лета 2027 года