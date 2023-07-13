«Бетис» лидирует в гонке за молодым защитником «Реала»

«Бетис» приближается к трансферу центрального защитника мадридского «Реала» Рафы Марина. По информации от Diario AS, команда Мануэля Пеллегрини в данный момент лидирует в борьбе за 21-летним испанцем.

Отмечается, что в гонке за центральным защитником также участвует «Вильярреал», но «жёлтая субмарина» пока отстаёт от «Бетиса». «Реал» продаст игрока при условии, что сохранит на него 50% прав и будет обладать опцией первоочередного выкупа.

Марин не получил гарантий от руководства «Реала» по поводу игры в основном составе. Именно поэтому было принято решение отпустить футболиста, чтобы он сумел раскрыть в другой команде.