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«Бетис» лидирует в гонке за молодым защитником «Реала»

13 Июля 2023 • 12:27 Комментировать

«Бетис» приближается к трансферу центрального защитника мадридского «Реала» Рафы Марина. По информации от Diario AS, команда Мануэля Пеллегрини в данный момент лидирует в борьбе за 21-летним испанцем.

Отмечается, что в гонке за центральным защитником также участвует «Вильярреал», но «жёлтая субмарина» пока отстаёт от «Бетиса». «Реал» продаст игрока при условии, что сохранит на него 50% прав и будет обладать опцией первоочередного выкупа.

Марин не получил гарантий от руководства «Реала» по поводу игры в основном составе. Именно поэтому было принято решение отпустить футболиста, чтобы он сумел раскрыть в другой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Вильярреал Рафа Марин трансферы футбола - лето 2023
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