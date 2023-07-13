Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» планирует сезон без Мбаппе – новые подробности

13 Июля 2023 • 12:19 Комментировать

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли может затянуться. Как сообщает издание Marca, будущее звёздного форварда сборной Франции не определится раньше августа.

По данным источника, «Реал» планирует сезон без Мбаппе. Трансфер 24-летнего нападающего в мадридский клуб возможен, однако «сливочные» пока не вмешиваются. Сейчас всё зависит от решения ситуации между Килианом и «ПСЖ». Как известно, гранд Лиги 1 поставил футболисту ультиматум – он должен продлить контракт, либо его продадут этим летом. При этом ранее Мбаппе говорил о нежелании пролонгировать договор, который рассчитан до конца июня 2024 года.

Названо условие трансфера Мбаппе в «Реал» этим летом


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
12:27 · Испания. Ла Лига
«Бетис» лидирует в гонке за молодым защитником «Реала»
12:19 · Испания. Ла Лига
«Реал» планирует сезон без Мбаппе – новые подробности
11:46 · Италия. Кубок
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Барселоны», если Погба будет продан
11:37 · Англия. Премьер-лига
Агент Роке: «Два клуба предлагали за Витора около 100 миллионов евро, но клиент мечтал о «Барселоне»
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и ещё два клуба АПЛ нацелились на Фелиша
11:06 · Испания. Ла Лига
Звёздному испанскому нападающему обещают 50 млн евро за год в Саудовской Аравии
10:06 · Англия. Премьер-лига
Ло Чельсо станет главной целью «Барселоны», если клубу не удастся заполучить игрока «Манчестер Сити»
09:55 · Англия. Премьер-лига
Хави настаивает на трансфере Бернарду Силвы в «Барселону»
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» готовит предложение по игроку «Тоттенхэма»
09:25 · Англия. Премьер-лига
Несколько клубов АПЛ обращались к «Реалу» за Тчуамени, мадридский клуб уже дал ответ
09:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти доволен нынешним составом «Реала», несмотря на отсутствие замены Бензема
08:01 · Испания. Ла Лига
Назван игрок, который может забрать номер Мбаппе в «ПСЖ» 1
12 Июля
22:08 · Россия. Премьер-лига
Кварацхелия, Мудрик и Зинченко – самые дорогие футболисты с постсоветского пространства в мире 1
21:46 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может вернуть Алькантару слухи
21:39 · Испания. Ла Лига
Защитник «Атлетико» Лоди может продолжить карьеру во Франции
Все новости
Рекомендуем