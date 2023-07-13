«Реал» планирует сезон без Мбаппе – новые подробности

Трансферная сага с Килианом Мбаппе в главной роли может затянуться. Как сообщает издание Marca, будущее звёздного форварда сборной Франции не определится раньше августа.

По данным источника, «Реал» планирует сезон без Мбаппе. Трансфер 24-летнего нападающего в мадридский клуб возможен, однако «сливочные» пока не вмешиваются. Сейчас всё зависит от решения ситуации между Килианом и «ПСЖ». Как известно, гранд Лиги 1 поставил футболисту ультиматум – он должен продлить контракт, либо его продадут этим летом. При этом ранее Мбаппе говорил о нежелании пролонгировать договор, который рассчитан до конца июня 2024 года.

Названо условие трансфера Мбаппе в «Реал» этим летом