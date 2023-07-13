Звёздному испанскому нападающему обещают 50 млн евро за год в Саудовской Аравии

Известный испанский центрфорвард Альваро Мората, контракт которого принадлежит мадридскому «Атлетико», может перебраться на Ближний Восток.

Согласно сведениям журналистов AS, 30-летний нападающий подумывает над продолжением карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Один из саудовских клубов предлагает Альваро заработную плату в размере 50 миллионов евро в год. Это предложение может убедить испанца сменить клубную прописку.

В минувшем сезоне нападающий сыграл 36 матчей в чемпионате Испании, записав на свой счет 13 голов и два ассиста.