Анчелотти доволен нынешним составом «Реала», несмотря на отсутствие замены Бензема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти доволен составом, который есть в его распоряжении. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, итальянский специалист счастлив теми трансферами, которое руководство провернуло к сегодняшнему дню.

Напомним, «Реал» арендовал на роль запасного форварда Хоселу из «Эспаньола». В центр поля команда за сумму свыше 100 миллионов евро приобрела у дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Последним трансфером стал 18-летний хавбек Арда Гюлер из турецкого «Фенербахче», который стоил 20 миллионов евро.

Единственной проблемой является тот факт, что лучший бомбардир команды Карим Бензема ушёл на правах свободного агента в «Аль-Иттихад», а «Реал» пока не приобрёл ему замену. Тем не менее, если верить источнику, Анчелотти готов найти выход из ситуации.