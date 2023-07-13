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Назван игрок, который может забрать номер Мбаппе в «ПСЖ»

13 Июля 2023 • 08:01 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может получить в «ПСЖ» номер, под которым выступает форвард Килиан Мбаппе. Это произойдет в том случае, если 24-летний французский футболист примет решение покинуть команду. Интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

Как сообщает Defenca Central, парижский гранд пытается заполучить Фелиша в свои ряды этим летом. Трансферная стоимость 23-летнего нападающего оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.

Во второй части прошлого сезона Жоау выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. Он провел 16 матчей и забил четыре гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Жоау Фелиш
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