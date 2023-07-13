Назван игрок, который может забрать номер Мбаппе в «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш может получить в «ПСЖ» номер, под которым выступает форвард Килиан Мбаппе. Это произойдет в том случае, если 24-летний французский футболист примет решение покинуть команду. Интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

Как сообщает Defenca Central, парижский гранд пытается заполучить Фелиша в свои ряды этим летом. Трансферная стоимость 23-летнего нападающего оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до середины 2027 года.

Во второй части прошлого сезона Жоау выступал за лондонский «Челси» на правах аренды. Он провел 16 матчей и забил четыре гола.