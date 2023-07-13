Когда же Мбаппе перейдёт в «Реал»: Все возможные варианты

Судя по всему, уже нет сомнений, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале». Вопрос заключается в том, когда француз отправится в Мадрид. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на этот счёт.

Перейдёт ли Мбаппе в «Реал»?

Судя по всему, да. Форвард уже заявил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт, который истекает следующим летом. Иными словами, Мбаппе твёрдо намерен покинуть свой нынешний клуб. Не секрет, что сам нападающий с детства болеет за «Реал», что может иметь важное значение. В самом Мадриде не скрывают, что мечтают подписать Мбаппе. Всё складывается так, что союз выглядит почти неизбежным.

Конкурентов у «Реала» не так много. Финансово форварда могут себе позволить в Англии, сообщалось об интересе «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала». Однако никаких реальных шагов британцы не предпринимают. Если Мбаппе не сменит клуб этим летом, то со временем с Туманного Альбиона может поступить конкретное предложение, но пока этого не видно. «Реал» же давно хочет француза, так что переход, видимо, состоится. Вопрос только, когда именно.

До 31 июля 2023

По данным прессы, «ПСЖ» поставил Мбаппе ультиматум, чтобы футболист определился с клубом до 31 июля 2023. Якобы после этой даты парижане просто продадут форварда клубу, который предложит больше денег.

Учитывая желание «Реала» заполучить Мбаппе, мадридский клуб вполне может до конца второго летнего месяца подготовить необходимое предложение. С другой стороны, мадридцы не очень любят участвовать в аукционах. Более того, «Реал» понимает, что находится в сильной позиции. «ПСЖ» может хотеть продать Мбаппе куда угодно, но вообще-то не может заставить футболиста подписать контракт. Если форвард просто откажется заключать договор, то чемпионы Франции будут бессильны.

«Реал» явно не намерен спешить, а будет спокойно выжидать, когда в Париже примут их условия. Если же не примут, то через год Мбаппе можно будет забрать бесплатно. Сломать эту ситуацию может сам форвард, у которого характер не слишком покладистый. Мбаппе сам может встать в позу и потребовать от «Реала» осуществить сделку до 31 июля, а в ином случае просто сам выберет иной вариант.

31 августа

Довольно часто «Реал» заключает крупные сделки перед самым закрытием трансферного окна. Логика тут проста – это последний день, когда можно успеть совершить трансфер. Пока окно открыто – есть время торговаться и выбивать выгодные условия. Когда же окно закрывается, варианта остаётся два: либо соглашаться на имеющиеся условия, либо нет.

Так как «Реал» в сильной позиции, то мадридцы точно не будут идти на поводу у «ПСЖ», в этом просто нет необходимости. Парижане будут пытаться выторговать свои условия, но к 31 августа всё равно придут к ситуации, когда им придётся либо принять предложение «Реала», либо смириться с тем, что Мбаппе уйдёт на худших условиях. Следующим летом француз может уйти бесплатно, а в январе за него готовы будут платить точно меньше. При этом «ПСЖ» оставит Мбаппе, который будет не слишком мотивированным, а Луис Энрике окажется в ситуации, когда есть звезда, которую глупо не использовать, но и нет возможности на неё делать ставку.

На самом деле, кажется, что это самый реальный сценарий. «Реал» и «ПСЖ» будут долго торговаться, но перед закрытием трансферного окна сделку закроют. Главное, чтобы факс в последний момент не подвёл, как это уже случалось.

Январь-2024

Не стоит исключать и другой вариант: «ПСЖ» не отпустит Мбаппе сейчас, потому что будет недоволен предложением из Мадрида. Всё же французы не стеснены в средствах, так что острой необходимости продать Мбаппе нет. Кажется, для «ПСЖ» сейчас это скорее вопрос статуса. Раз форвард начинает выкручивать руки, то если и продавать сейчас, то только в статусе самого дорого футболиста мира, то есть перебивать затраты, которые были понесены на Неймара. Если подобную сделку закрыть не получится, то в Париже могут и сохранить форварда.

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Однако к зиме ситуация может измениться. Мбаппе может стать «токсичным», «Реалу» может потребоваться укрепление для спасения сезона, а может, в борьбу за форварда вступит ещё кто-то. В этом случае также трансфер может произойти в январе.

Лето-2024

И всё же кажется, если Мбаппе не перейдёт этим летом, то отложит свой переезд до следующего. Принято считать, что свободный агент – это бесплатный трансфер. Однако не секрет, что в этом случае футболист получает поистине огромные подъёмные. Многие агенты признавались, что именно переходы в статусе свободного агента приносили им самые выгодные комиссионные.

Мбаппе любит деньги, это стало понятно, когда в прошлом году он согласился на баснословный контракт с «ПСЖ». Француз не откажется получить от «Реала» крупный бонус. При этом для «Реала» такая выплата наверняка будет меньшей, чем выплата по трансферу в адрес парижан сейчас.

Учитывая, что мадридцы пока не пытаются форсировать подписание Мбаппе, особенно после дорогой покупки Джуда Беллингема, кажется, что переход француза в статусе свободного агента выглядит весьма вероятным.

Роман Андреев