Руководство «Сельты» изучает возможность усиления атакующей линии.

По информации журналиста Маттео Моретто со ссылкой на издание Relevo, «небесно-голубые» интересуются нападающим хорватской сборной и загребского «Динамо» Бруно Петковичем. Условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, что Петкович выступает за местный топ-клуб с 2018 года. В 208 матчах игрок забил 64 гола. На катарском чемпионате мира Бруно забил в четвертьфинальной игре против сборной Бразилии, что помогло пройти в следующую стадию. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего нападающего в пять миллионов евро.