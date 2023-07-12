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«Сельта» изучает Петковича слухи

12 Июля 2023 • 19:20 Комментировать
Сельта
...
Осасуна
12.08 18:30

Руководство «Сельты» изучает возможность усиления атакующей линии.

По информации журналиста Маттео Моретто со ссылкой на издание Relevo, «небесно-голубые» интересуются нападающим хорватской сборной и загребского «Динамо» Бруно Петковичем. Условия возможной сделки не разглашаются.

Напомним, что Петкович выступает за местный топ-клуб с 2018 года. В 208 матчах игрок забил 64 гола. На катарском чемпионате мира Бруно забил в четвертьфинальной игре против сборной Бразилии, что помогло пройти в следующую стадию. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего нападающего в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Динамо Загреб Бруно Петкович трансферы футбола - лето 2023
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