​Лапорта объяснил, почему Месси не вернулся в «Барселону»

Лионель Месси принял решение перебраться в «Интер Майами», хотя у него был вариант с возвращением в «Барселону». Очередной комментарий на этот счёт дал Жоан Лапорта, который занимает должность президента каталонского клуба.
«Месси сказал нам, что решил перейти в «Интер Майами», потому что провёл трудные сезоны в Париже, где на него оказывалось большое давление. В Майами ему будет спокойнее, и он сможет думать о сборной. Он хотел перейти в «Барселону», но не хотел провести ещё год под давлением», - слова Лапорты приводит портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.
Лионелю Месси 36 лет. За «Интер Майами» он должен дебютировать во второй половине июля.
Задавили бедного гном!!!
Перевожу на русский - не хочу в очередной раз обосраться в ЛЧ с Барсой)))
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