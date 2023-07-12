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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта объяснил, почему Месси не вернулся в «Барселону»

12 Июля 2023 • 16:40 Комментировать (3)

Лионель Месси принял решение перебраться в «Интер Майами», хотя у него был вариант с возвращением в «Барселону». Очередной комментарий на этот счёт дал Жоан Лапорта, который занимает должность президента каталонского клуба.

«Месси сказал нам, что решил перейти в «Интер Майами», потому что провёл трудные сезоны в Париже, где на него оказывалось большое давление. В Майами ему будет спокойнее, и он сможет думать о сборной. Он хотел перейти в «Барселону», но не хотел провести ещё год под давлением», - слова Лапорты приводит портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Лионелю Месси 36 лет. За «Интер Майами» он должен дебютировать во второй половине июля.

Месси ответил, когда уйдёт из сборной Аргентины

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта Интер Майами
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Комментарии (3)
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ингерман
12 Июля 2023 в 17:29
ай как мы и гов0рили - скора про шмеция никто и не услышиц 👍.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
12 Июля 2023 в 17:24
Гном - под давление, вот почему в ПСЖ он обделался в ЛЧ)
Задавили бедного гном!!!
Перевожу на русский - не хочу в очередной раз обосраться в ЛЧ с Барсой)))
Alex1972
12 Июля 2023 в 17:12
У Месси давление уже давно нормальное... С тех пор, как кое-кто поплакал в подтрибунном... Но он сам об этом не скажет... Так я скажу... Хе..
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