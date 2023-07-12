​Лапорта объяснил, почему Месси не вернулся в «Барселону»

Лионель Месси принял решение перебраться в «Интер Майами», хотя у него был вариант с возвращением в «Барселону». Очередной комментарий на этот счёт дал Жоан Лапорта, который занимает должность президента каталонского клуба.

«Месси сказал нам, что решил перейти в «Интер Майами», потому что провёл трудные сезоны в Париже, где на него оказывалось большое давление. В Майами ему будет спокойнее, и он сможет думать о сборной. Он хотел перейти в «Барселону», но не хотел провести ещё год под давлением», - слова Лапорты приводит портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo.

Лионелю Месси 36 лет. За «Интер Майами» он должен дебютировать во второй половине июля.

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