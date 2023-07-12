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Роке прокомментировал свой переход в «Барселону»

12 Июля 2023 • 15:54 Комментировать

18-летний форвард Витор Роке поделился эмоциями после подписания контракта с каталонской «Барселоной». Напомним, бразилец до начала сезона-2024/25 будет находиться в аренде в «Атлетико Паранаэнсе», но при этом есть вероятность, что игрок прибудет в стан «сине-гранатовых» уже в январе.

«Я очень счастлив подписать контракт с «Барселоной». Мечта наконец стала явью. «Тигриньо» теперь в «Барселоне». Скоро увидимся», – цитирует бразильского нападающего официальный сайт «сине-гранатовых».

Сумма отступных в контракте Роке составляет 500 миллионов евро. Соглашение подписано до лета 2031 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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