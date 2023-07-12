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Гюлер впечатлил тренерский штаб «Реала» на первых тренировках, но есть одна проблема

12 Июля 2023 • 15:08 Комментировать

Новичок мадридского «Реала» Арда Гюлер сумел произвести хорошее впечатление на первых тренировках. По информации от издания Marca, в «королевском клубе» убедились, что 18-летний турок обладает чистым талантом.

Тем не менее, в «Реале» считают, что Гюлеру для полной комплектации нужно набрать мышечную массу. Тренерский штаб полагает, что став более физически крепким игроком, турок станет ещё большей угрозой для соперников.

За трансфер Арды «Реал» на днях выложил 20 миллионов евро, обойдя в гонке каталонскую «Барселону». Ранее Гюлер выступал у себя на родине в Турции в составе «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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