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Маффео нравится Хави, «Барселона» попробует подписать игрока

12 Июля 2023 • 14:57 Комментировать

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер 26-летнего правого защитника «Мальорки» Пабло Маффео, которого лучший бомбардир в истории «сине-гранатовых» Лионель Месси ранее называл своим самым сложным оппонентом.

По информации от La portera de Nunez, «Барселона» попробует подписать Маффео этим летом. Футболист нравится главному тренеру «сине-гранатовых» Хави Эрнандесу. Более того, Пабло обойдётся клубу дешевле, чем 18-летний Иван Фреснеда, за которого «Вальядолид» требует в районе 20 миллионов евро.

Маффео в последнем розыгрыше Ла Лиги отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, «Барселона» сейчас очень нуждается в новом правом защитнике.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Пабло Маффео трансферы футбола - лето 2023
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