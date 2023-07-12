Маффео нравится Хави, «Барселона» попробует подписать игрока

Каталонская «Барселона» нацелилась на трансфер 26-летнего правого защитника «Мальорки» Пабло Маффео, которого лучший бомбардир в истории «сине-гранатовых» Лионель Месси ранее называл своим самым сложным оппонентом.

По информации от La portera de Nunez, «Барселона» попробует подписать Маффео этим летом. Футболист нравится главному тренеру «сине-гранатовых» Хави Эрнандесу. Более того, Пабло обойдётся клубу дешевле, чем 18-летний Иван Фреснеда, за которого «Вальядолид» требует в районе 20 миллионов евро.

Маффео в последнем розыгрыше Ла Лиги отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, «Барселона» сейчас очень нуждается в новом правом защитнике.