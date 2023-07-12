Дест может остаться в «Барселоне», ведь у Хави нет другого выбора

Крайний защитник Сержино Дест может провести следующий сезон в каталонской «Барселоне», несмотря на неоднократные попытки «сине-гранатовых» избавиться от футболиста. По информации от La Vanguardia, американец начнёт с командой Хави Эрнандеса предсезонную подготовку в США.

Вероятно, Дест останется в «Барселоне», ведь команде нужен правый защитник. Так как на трансферном рынке «сине-гранатовые» не могут найти привлекательный вариант по соотношению цены и качества, Хави может быть вынужден положиться на Серджино.

Прошлый сезон Дест провёл на правах аренды за «Милан», где не показал особых успехов.