Каталонская «Барселона» официально сообщила о подписании контракта с 18-летним нападающим Витором Роке. Бразилец поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 2031 года. При этом футболист присоединится к команде Хави Эрнандеса через год.

Отметим, что «Барселона» заплатит за трансфер Роке 35 миллионов евро сразу и 10 в виде потенциальных бонусов. Есть вероятность, при которой Витор присоединится к «сине-гранатовым» в январе 2024 года, но для этого каталонцам нужно решить финансовые проблемы.

В контракте Роке с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет 500 миллионов евро.