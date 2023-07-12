Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила о трансфере Витора Роке официально

12 Июля 2023 • 14:18 Комментировать

Каталонская «Барселона» официально сообщила о подписании контракта с 18-летним нападающим Витором Роке. Бразилец поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до 2031 года. При этом футболист присоединится к команде Хави Эрнандеса через год.

Отметим, что «Барселона» заплатит за трансфер Роке 35 миллионов евро сразу и 10 в виде потенциальных бонусов. Есть вероятность, при которой Витор присоединится к «сине-гранатовым» в январе 2024 года, но для этого каталонцам нужно решить финансовые проблемы.

В контракте Роке с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет 500 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
14:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Атлетико» по трансферу нападающего
14:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о трансфере Витора Роке официально
12:54 · Испания. Ла Лига
«Реал» считает, что Мбаппе не хочет уходить этим летом, так как намерен получить от «ПСЖ» бонус за лояльность
12:43 · Испания. Ла Лига
Рафинья счастлив в «Барселоне» и не собирается покидать команду
12:04 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне» 3
11:53 · Испания. Ла Лига
Трансфер Ромеу в «Барселону» – дело нескольких часов
11:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет отдать Рейньера в аренду, испанский клуб заинтересован
10:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может усилиться голкипером сборной Марокко
10:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может включить Пабло Торре в сделку по трансферу Ромеу
10:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти наигрывал Гюлера на позиции правого вингера на первых двух тренировках
09:39 · Испания. Ла Лига
Ромеу находится в шаге от перехода в «Барселону»
09:18 · Испания. Ла Лига
Беллингем будет играть в «Реале» под двумя нападающими в схеме с ромбом
09:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» убрала Фати со списка на трансфер
07:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обозначила новую трансферную цель
07:44 · Испания. Ла Лига
Два испанских клуба претендуют на Бартру
Все новости
Рекомендуем