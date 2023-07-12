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«Реал» считает, что Мбаппе не хочет уходить этим летом, так как намерен получить от «ПСЖ» бонус за лояльность

12 Июля 2023 • 12:54 Комментировать

Мадридский «Реал» думает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе этим летом не заинтересован в том, чтобы покидать парижскую команду. Об этом сообщает журналист Антон Меана.

«Реал» считает, что Мбаппе хочет получить от «ПСЖ» бонус за лояльность, который Килиану светит только в том случае, если он останется в Париже. Напомним, сумма бонуса составляет 40 миллионов евро.

При этом Мбаппе будет открыт к переходу в мадридский «Реал» следующим летом. Нападающий уже сообщил руководству «ПСЖ», что не будет продлевать свой контракт и через год уйдёт свободным агентом. Парижане хотят продать игрока уже этим летом, чтобы не платить ему бонус и не терять через год бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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