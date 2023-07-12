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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья счастлив в «Барселоне» и не собирается покидать команду

12 Июля 2023 • 12:43 Комментировать

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья Диас не собирается покидать команду Хави Эрнандеса. По информации от Mundo Deportivo, бразилец решительно намерен остаться на «Камп Ноу» и даже не рассматривает вариант с уходом спустя всего год после своего трансфера из «Лидса».

Ранее сообщалось, что Рафинья привлёк внимание одного из клубов из Саудовской Аравии, который якобы уже обратился к «Барселоне» с внушительным предложением. Несмотря на то, что в Саудовской Аравии бразилец может зарабатывать больше денег, чем в «Барселоне», Рафинья хочет остаться в нынешнем клубе.

В первом сезоне за «сине-гранатовых» Рафинья отметился 7 голами и 7 ассистами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Алькантара трансферы футбола - лето 2023
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