Тер Штеген готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь своей команде справиться с финансовыми проблемами. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Тер Штеген сейчас ведёт с клубом переговоры о новом контракте, в ходе которых футболист сообщил руководству о готовности сократить зарплату. При этом новые условия сделки пока неизвестны.

В данный момент тер Штеген зарабатывает в «Барселоне» 9 миллионов евро, разделяя десятую строчку в зарплатном ведомости с Франком Кесси и Андреасом Кристенсеном, которые присоединились к «сине-гранатовым» прошлым летом.