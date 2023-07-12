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Тер Штеген готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь «Барселоне»

12 Июля 2023 • 12:04 Комментировать (2)

Вратарь каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь своей команде справиться с финансовыми проблемами. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Тер Штеген сейчас ведёт с клубом переговоры о новом контракте, в ходе которых футболист сообщил руководству о готовности сократить зарплату. При этом новые условия сделки пока неизвестны.

В данный момент тер Штеген зарабатывает в «Барселоне» 9 миллионов евро, разделяя десятую строчку в зарплатном ведомости с Франком Кесси и Андреасом Кристенсеном, которые присоединились к «сине-гранатовым» прошлым летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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Комментарии (2)
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Ministr67
12 Июля 2023 в 12:41
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A clay of character
12 Июля 2023 в 12:40
Красавчик
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