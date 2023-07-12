Трансфер Ромеу в «Барселону» – дело нескольких часов

Каталонская «Барселона» впритык приблизилась к трансферу полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу. По информации от издания Sport, переход испанца является вопросом нескольких часов. Отмечается, что «Жирона» получит за своего опорного хавбека 8 миллионов евро компенсации.

Как и сообщалось ранее, сам Ромеу уже согласовал с «Барселоной» условия личного контракта. Ориоль является воспитанником «сине-гранатовых». Испанец покинул команду летом 2011 года ради перехода в лондонский «Челси».

Большую часть своей карьеры Ромеу провёл в составе английского «Саутгемптона», но прошлым летом футболист вернулся в Испанию, где подписал контракт с «Жироной».