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Главного тренера «Реала» Анчелотти будут судить

12 Июля 2023 • 11:07 Комментировать (1)

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост рулевого «Реала», обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом рапортуют журналисты El Mundo.

Как отмечает источник, 64-летний специалист не задекларировал 400 тысяч евро. В 2014 году, когда Карло первый раз работал в «королевском» клубе, он скрыл часть доходов от имиджевых прав. В связи с этим Анчелотти предстанет перед судом по делу о финансовых махинациях.

Итальянец вернулся в мадридский гранд летом 2021 года. Трудовое соглашение наставника со «сливочными» рассчитано до завершения следующего сезона.

«Реал» выбрал нового главного тренера

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Июля 2023 в 12:26
ай.. бидалаге тока останеца в каморке новых буратинов стругаць.. А-ха-ха-ха! )))
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