Главного тренера «Реала» Анчелотти будут судить

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который занимает пост рулевого «Реала», обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом рапортуют журналисты El Mundo.

Как отмечает источник, 64-летний специалист не задекларировал 400 тысяч евро. В 2014 году, когда Карло первый раз работал в «королевском» клубе, он скрыл часть доходов от имиджевых прав. В связи с этим Анчелотти предстанет перед судом по делу о финансовых махинациях.

Итальянец вернулся в мадридский гранд летом 2021 года. Трудовое соглашение наставника со «сливочными» рассчитано до завершения следующего сезона.

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