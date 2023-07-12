«Реал» хочет отдать Рейньера в аренду, испанский клуб заинтересован

Мадридский «Реал» заинтересован в том, чтобы отдать своего полузащитника Рейньера в очередную аренду. По информации от Diario AS, в подобной сделке как раз очень заинтересована «Жирона», в составе которой бразилец выступал в прошлом сезоне.

21-летний полузащитник в минувшем розыгрыше Ла Лиги провёл за «Жирону» 18 матчей, где отметился двумя голами и ассистом. Несмотря на такую статистику, команда хочет вновь арендовать футболиста.

Напомним, Рейньер ранее также провёл два года в составе дортмундской «Боруссии». За «Реал» футболист не провёл ещё ни одного матча в чемпионате Испании после своего трансфера в 2020 году из «Фламенго».