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«Барселона» может включить Пабло Торре в сделку по трансферу Ромеу

12 Июля 2023 • 10:23 Комментировать

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с включением в сделку по трансферу Ориоля Ромеу своего полузащитника Пабло Торре. По информации от Mundo Deportivo, воспитанник «сине-гранатовых» может отправиться в «Жирону» на правах аренды в рамках сделки по возвращению Ромеу на «Камп Ноу».

«Барселона» пока не уверена в том, что ей следует отправить Торре в аренду именно в «Жирону». Одолжить футболиста у «сине-гранатовых» также хотят «Валенсия» и «Вильярреал».

Напомним, «Барселона» уже согласовала с Ориолем Ромеу условия контракта. Переговоры с «Жироной» продвигаются быстро, но, вероятно, для заключения сделки каталонцам понадобится отдать Торре в аренду взамен.

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Евро-Футбол.Ру,
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