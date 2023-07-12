Анчелотти наигрывал Гюлера на позиции правого вингера на первых двух тренировках

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, судя по всему, видит новичка команды Арду Гюлера на позиции правого вингера. По информации от издания Diario AS, именно в этом амплуа наигрывался 18-летний турок на первых двух тренировках в «королевском клубе».

Напомним, Гюлер также способен закрыть позицию «десятки», с чем успешно справлялся в турецком «Фенербахче». Тем не менее, Анчелотти пока видит футболиста именно на правом фланге атаки.

Трансфер Гюлера обошёлся «сливочным» в 20 миллионов евро. Арду также хотела заполучить каталонская «Барселона», но в конечном итоге футболист оказался на «Сантьяго Бернабеу».