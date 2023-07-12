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Ромеу находится в шаге от перехода в «Барселону»

12 Июля 2023 • 09:39 Комментировать

Опорный полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу очень близок к возвращению в каталонскую «Барселону», которую покинул летом 2011 года. По информации от журналиста Давида Бернабеу, «сине-гранатовые» ведут очень продвинутые переговоры по трансферу футболиста.

Источник также отмечает, что с самим игроком «Барселона» уже согласовала условия личного контракта. 31-летний Ромеу должен заменить в команде полузащитника Серхио Бускетса, который решил продолжить карьеру в «Интер» Майами.

Напомним, Ромеу ранее провёл 10 сезонов в Английской премьер-лиге, защищая цвета лондонского «Челси» и «Саутгемптона». За «Жирону» футболист успел провести всего одну кампанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
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