Беллингем будет играть в «Реале» под двумя нападающими в схеме с ромбом

Стало известно, на какой позиции будет выступать за мадридский «Реал» полузащитник Джуд Беллингем, за которого руководство этим летом отвалило свыше 100 миллионов евро. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, в новом сезоне «королевский клуб» будет играть в схеме 4-4-2 с ромбом в середине поля. Сообщается, что Беллингем будет располагаться под двумя нападающими.

Источник также отмечает, что главный тренер Карло Анчелотти также видит в этой схеме другого новичка «Реала» – Арду Гюлера, за которого «сливочные» совсем недавно заплатили 20 миллионов евро турецкому «Фенербахче».

Напомним, Беллингем будет выступать в мадридском «Реале» под номером 5. В прошлом сезоне он отметился 8 голами и 4 ассистами в Бундеслиге за «Боруссию» Дортмунд.