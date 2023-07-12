«Барселона» убрала Фати со списка на трансфер

Каталонская «Барселона» больше не намерена продавать своего полузащитника Ансу Фати. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» смирились с желанием футболист остаться на «Камп Ноу».

Источник утверждает, что «Барселона» теперь надеется на прогресс Фати в новом сезоне. Ансу усиленно работает над тем, чтобы показать руководству и болельщикам свою состоятельность.

Напомним, Фати был одним из игроков, которых «Барселона» хотела продать, чтобы профинансировать другие трансферы. Тем не менее, футболист наотрез отказался покидать команду, даже несмотря на интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги.