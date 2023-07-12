Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» обозначила новую трансферную цель

12 Июля 2023 • 07:49 Комментировать

19-летний полузащитник Оскар Замбрано, правами на которого владеет эквадорский «ЛДУ Кито», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сведениям источника, заполучить талантливого футболиста в свои ряды хочет каталонская «Барселона». Южноамериканская сторона ждет предложения от «сине-гранатовых» по трансферу игрока.

Оскар выступал за сборную Эквадора U-20 на недавнем чемпионате мира. Полузащитник принял участие во всех поединках до вылета своей команды из турнира.

В прошлом году интерес к эквадорцу проявлял «Аякс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2023 Оскар Замбрано
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июля
07:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обозначила новую трансферную цель
07:44 · Испания. Ла Лига
Два испанских клуба претендуют на Бартру
03:01 · Испания. Ла Лига
Браим Диас: «Рад возвращению в «Реал», у нас невероятный состав»
02:26 · Испания. Ла Лига
Подписание Мбаппе нынешним летом может обойтись «Реалу» в 550 млн евро слухи
01:39 · Испания. Ла Лига
«Барселона» получила предложение по Рафинье слухи
01:04 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико» Сересо: «Мы не беспокоимся о продлении контракта Симеоне»
00:19 · Испания. Ла Лига
Президент «Атлетико»: «Я понимаю, почему Фелиш выглядит раздражённым на тренировках»
11 Июля
23:59 · Испания. Ла Лига
Диалло прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»
23:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти недоволен позицией «Реала» в вопросе подписания нового форварда
23:06 · Испания. Ла Лига
Дест решил, где хочет продолжить карьеру 1
22:37 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Хави сказал мне, что в новом сезоне всё будет по-другому»
22:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует как можно быстрее продать Кесси, чтобы завершить подписание другого хавбека
21:56 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Хави предоставит Фати шанс проявить себя»
21:50 · Испания. Ла Лига
Лапорта заявил, что Дембеле останется в команде
21:35 · Испания. Ла Лига
Лапорта рассказал о срыве покупки Гюлера
Все новости
Рекомендуем