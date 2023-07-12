«Барселона» обозначила новую трансферную цель

19-летний полузащитник Оскар Замбрано, правами на которого владеет эквадорский «ЛДУ Кито», имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

По сведениям источника, заполучить талантливого футболиста в свои ряды хочет каталонская «Барселона». Южноамериканская сторона ждет предложения от «сине-гранатовых» по трансферу игрока.

Оскар выступал за сборную Эквадора U-20 на недавнем чемпионате мира. Полузащитник принял участие во всех поединках до вылета своей команды из турнира.

В прошлом году интерес к эквадорцу проявлял «Аякс».