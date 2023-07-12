Два испанских клуба претендуют на Бартру

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы два клуба. Речь идет о «Жироне» и севильском «Бетисе».

В прошлом сезоне Бартра выступал в чемпионате Турции за «Трабзонспор». Между сторонами было двухлетнее трудовое соглашение, но оно было расторгнуто по обоюдной договоренности.

В составе турецкого коллектива испанец провел 40 поединков во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча.