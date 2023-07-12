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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два испанских клуба претендуют на Бартру

12 Июля 2023 • 07:44 Комментировать

Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Согласно данным журналистов Mundo Deportivo, в услугах 32-летнего футболиста заинтересованы два клуба. Речь идет о «Жироне» и севильском «Бетисе».

В прошлом сезоне Бартра выступал в чемпионате Турции за «Трабзонспор». Между сторонами было двухлетнее трудовое соглашение, но оно было расторгнуто по обоюдной договоренности.

В составе турецкого коллектива испанец провел 40 поединков во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Марк Бартра Жирона трансферы футбола - лето 2023
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