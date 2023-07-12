Браим Диас: «Рад возвращению в «Реал», у нас невероятный состав»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поделился впечатлениями от первых тренировок после возвращения в клуб.

Испанец провёл два предыдущих сезона в «Милане» на правах аренды. Итальянский клуб был заинтересован в выкупе 23-летнего игрока, но так и не договорился с «Реалом».

«Очень приятно вернуться в «Реал». Я уже получил возможность познакомиться с новыми товарищами по команде. Наш состав просто невероятен, и мы с нетерпением ждём первых предсезонных матчей. Я очень счастлив, потому что нахожусь именно там, где хочу быть.

Анчелотти просит меня наслаждаться футболом и быть собой, мне приятно с ним работать. Хочу учиться у великих одноклубников и помогать команде», – цитирует Mundo Deportivo Диаса.