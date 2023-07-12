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Браим Диас: «Рад возвращению в «Реал», у нас невероятный состав»

12 Июля 2023 • 03:01 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поделился впечатлениями от первых тренировок после возвращения в клуб.

Испанец провёл два предыдущих сезона в «Милане» на правах аренды. Итальянский клуб был заинтересован в выкупе 23-летнего игрока, но так и не договорился с «Реалом».

«Очень приятно вернуться в «Реал». Я уже получил возможность познакомиться с новыми товарищами по команде. Наш состав просто невероятен, и мы с нетерпением ждём первых предсезонных матчей. Я очень счастлив, потому что нахожусь именно там, где хочу быть.

Анчелотти просит меня наслаждаться футболом и быть собой, мне приятно с ним работать. Хочу учиться у великих одноклубников и помогать команде», – цитирует Mundo Deportivo Диаса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Браим Диас
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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