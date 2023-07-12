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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» получила предложение по Рафинье слухи

12 Июля 2023 • 01:39 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может отправиться в Саудовскую Аравию.

В конце прошедшего сезона испанская пресса сообщала о готовности каталонского клуба расстаться с бразильцем при поступлении выгодных предложений. Эти сведения не нашли подтверждения ни у самого Рафиньи, ни у Хави, который заявлял о важности 26-летнего игрока. Согласно информации журналиста Ашрафа бен Аяда, совсем недавно «Барселона» получила предложение от неназванного клуба, представляющего чемпионат Саудовской Аравии. Детали возможной сделки пока не раскрываются.

Рафинья Диас перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Лидса» за 58 млн евро. Нынешняя стоимость футболиста сборной Бразилии, по оценке Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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