Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может отправиться в Саудовскую Аравию.

В конце прошедшего сезона испанская пресса сообщала о готовности каталонского клуба расстаться с бразильцем при поступлении выгодных предложений. Эти сведения не нашли подтверждения ни у самого Рафиньи, ни у Хави, который заявлял о важности 26-летнего игрока. Согласно информации журналиста Ашрафа бен Аяда, совсем недавно «Барселона» получила предложение от неназванного клуба, представляющего чемпионат Саудовской Аравии. Детали возможной сделки пока не раскрываются.

Рафинья Диас перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Лидса» за 58 млн евро. Нынешняя стоимость футболиста сборной Бразилии, по оценке Transfermarkt, составляет 60 млн евро.