Анчелотти недоволен позицией «Реала» в вопросе подписания нового форварда

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти по-прежнему считает, что его команде нужен новый нападающий.

«Королевский клуб» расстался с Каримом Бензема, но, вопреки многочисленным ожиданиям, не планирует подписывать звёздную замену действующему обладателю «Золотого мяча». Одна из причин такого решения – потенциальный приход Килиана Мбаппе следующим летом. По информации журналиста Хорхе Пикона, позицией руководства «Реала» недоволен Анчелотти, который считает, что клубу необходимо усилиться новым нападающим топ-уровня в текущее трансферное окно.

Напомним, что состав «сливочных» недавно пополнил форвард Хоселу, арендованный у «Эспаньола».