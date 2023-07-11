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Дест решил, где хочет продолжить карьеру

11 Июля 2023 • 23:06 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Как неоднократно сообщалось в недавних отчётах СМИ, американский игрок не входит в планы Хави Эрнандеса на новый сезон. Руководство каталонского гранда готово выставить 22-летнего латераля на продажу. Сам Дест, как докладывает журналист Херард Ромеро, также намерен уйти, но рассмотрит только предложения от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

Напомним, что Серджино Дест провёл минувший сезон в «Милане» на правах аренды, но не сумел закрепиться в основном составе «россонери», сыграв всего 14 матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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