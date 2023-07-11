Дест решил, где хочет продолжить карьеру

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры.

Как неоднократно сообщалось в недавних отчётах СМИ, американский игрок не входит в планы Хави Эрнандеса на новый сезон. Руководство каталонского гранда готово выставить 22-летнего латераля на продажу. Сам Дест, как докладывает журналист Херард Ромеро, также намерен уйти, но рассмотрит только предложения от клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

Напомним, что Серджино Дест провёл минувший сезон в «Милане» на правах аренды, но не сумел закрепиться в основном составе «россонери», сыграв всего 14 матчей во всех турнирах.