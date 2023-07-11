Лапорта: «Хави сказал мне, что в новом сезоне всё будет по-другому»

Жоан Лапорта, занимающий пост президента «Барселоны», поделился мыслями о работе Хави Эрнандеса.

В завершившемся сезоне нынешний рулевой «сине-гранатовых» привёл команду к победе в Ла Лиге, однако в еврокубках каталонский гранд не преуспел.

«Хави сказал мне, что в следующем сезоне всё будет по-другому – менталитет игроков меняется после победы в чемпионате. При Хави команда играет в правильном стиле, в самом лучшем из возможных. Хави – настоящий победитель, и он понимает, что нельзя отстаивать игровую философию до такой степени, чтобы от этого страдали результаты. С нашим тренером мы нашли золотую середину. Команда способна адаптироваться, что очень ценно», – поведал в интервью Mundo Deportivo Лапорта.