«Барселона» планирует как можно быстрее продать Кесси, чтобы завершить подписание другого хавбека

В «Барселоне» намерены поскорее завершить продажу Франка Кесси.

Ивуариец не закрепился в стартовом составе команды в своём дебютном сезоне после перехода из «Милана», и теперь с высокой вероятностью сменит клубную прописку. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, для «Барселоны» важно как можно быстрее оформить продажу Кесси, интерес к которому проявляют представители Саудовской Аравии. Уход 26-летнего полузащитника облегчит подписание Ориоля Ромеу, которого Хави Эрнандес видит в качестве сменщика Серхио Бускетса.

Трансферная стоимость Франка Кесси оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.