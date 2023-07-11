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Лапорта: «Хави предоставит Фати шанс проявить себя»

11 Июля 2023 • 21:56 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил ближайшие перспективы нападающего Ансу Фати.

20-летний форвард не имел постоянного места в стартовом составе «сине-гранатовых», при этом неоднократно заявлял о намерении остаться в клубе, несмотря на слухи о переезде в Англию.

«Я вижу будущее Фати в «Барселоне», – высказывается Лапорта. – Он хочет продолжать работать и добиваться побед именно здесь. Он прирождённый бомбардир. Хави уверен, что у Ансу будет шанс проявить себя», – приводит слова главы «Барселоны» инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Mundo Deportivo.

Контракт Ансу Фати с каталонским клубом рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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