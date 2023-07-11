Лапорта: «Хави предоставит Фати шанс проявить себя»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил ближайшие перспективы нападающего Ансу Фати.

20-летний форвард не имел постоянного места в стартовом составе «сине-гранатовых», при этом неоднократно заявлял о намерении остаться в клубе, несмотря на слухи о переезде в Англию.

«Я вижу будущее Фати в «Барселоне», – высказывается Лапорта. – Он хочет продолжать работать и добиваться побед именно здесь. Он прирождённый бомбардир. Хави уверен, что у Ансу будет шанс проявить себя», – приводит слова главы «Барселоны» инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на Mundo Deportivo.

Контракт Ансу Фати с каталонским клубом рассчитан до 2027 года.