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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта заявил, что Дембеле останется в команде

11 Июля 2023 • 21:50 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен в том, что нападающий Усман Дембеле останется в команде.

В интервью Mundo Deportivo Жоан Лапорта высказался относительно будущего французского футболиста Усмана Дембеле. По словам Лапорты, он уверен, что Дембеле останется в команде. Он отметил, что главный тренер Хави очень любит игрока, и он сам является большим поклонником его таланта.

Также Лапорта подтвердил, что «Барселона» ведет переговоры о новом долгосрочном контракте с футболистом. Лапорта выразил надежду на успешное завершение этих переговоров.

В прошлом сезоне Дембеле сыграл 35 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 9 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Усман Дембеле
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