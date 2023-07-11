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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта рассказал о срыве покупки Гюлера

11 Июля 2023 • 21:35 Комментировать

«Барселона» упустила возможность подписать полузащитника Арду Гюлера из-за вмешательства мадридского «Реала».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в интервью Mundo Deportivo поделился информацией о неудачной сделке с турецким футболистом Ардой Гюлером. По словам Лапорты, клуб имел договоренность с игроком и был готов заплатить «Фенербахче» сумму в размере 17.5 миллиона евро за его приобретение. Однако, другие клубы, включая «Реал» Мадрид, вмешались в переговоры и предложили значительно большую сумму за игрока.

Это обстоятельство привело к тому, что «Барселона» не стала вступать в трансферную войну и отказалась от продолжения сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фенербахче Барселона Жоан Лапорта Арда Гюлер
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