Лапорта объяснил, почему Месси перешёл в «Интер Майами», а не в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил, как сорвалось возвращение в клуб Лионеля Месси.

Аргентинец решил подписать контракт с американским «Интер Майами», хотя, как признавался сам, хотел вернуться в Каталонию.

«У нас было разрешение от Ла Лиги, наше предложение соответствовало требованиям. Мы сказали Лео, что подпишем его, когда это будет возможно, но спустя некоторое время Хорхе Месси заявил мне о решении принять предложение «Интер Майами».

Мы хотели, чтобы Лео вернулся, он тоже этого хотел, но никто не хотел повторения ситуации 2021 года, поэтому было решено не ждать. Мы по-прежнему в хороших отношениях с Месси, мы желаем ему всего наилучшего в Майами», – приводит Barca Universal слова Лапорты.