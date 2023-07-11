Лапорта сказал, кого еще собирается купить «Барселона»

«Барселона» активно работает над укреплением состава.

Президент футбольного клуба Жоан Лапорта в интервью изданию Mundo Deportivo подчеркнул необходимость подписания еще одного правого защитника и двух полузащитников, чтобы укомплектовать команду согласно требованиям главного тренера каталонской команды Хави.

Глава «Барселоны» также отметил, что продление контракта с Хави будет рассмотрено в подходящий момент после завершения комплектования команды.

В данный момент контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2024 года. В минувшем сезоне он привел команду к победе в испанской Ла Лиге.