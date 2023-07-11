Лапорта: «Барселона» лучше «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что успех команды в прошедшем розыгрыше Ла Лиги вовсе не был случайным.

Каталонцы впервые за четыре года стали победителями чемпионата Испании, на десять очков опередив мадридский «Реал».

«Наша команда сильнее, чем мадридский «Реал». Речь не только о коллективном уровне, но и об индивидуальном мастерстве. Как болельщик «Барселоны», я очень доволен тем, какую команду мы построили. Мы показали свою конкурентоспособность, выиграв Ла Лигу, и мы способны продолжать добиваться успехов в чемпионате», – цитирует Barca Universal президента «Барселоны».