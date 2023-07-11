В «Фенербахче» недовольны действиями отца Арды Гюлера, перешедшего в мадридский «Реал».

18-летний атакующий полузащитник также был интересен «Барселоне», однако перебрался в «Реал». По информации журналиста Тони Хуанмарти, в «Фенербахче» считают, что отец Гюлера вёл «грязные игры» и использовал интерес каталонского клуба с целью получения дополнительных комиссионных от «Реала». Отмечается, что отец турецкого вундеркинда получил от мадридского гранда порядка 23 млн евро, при этом сумма трансфера оценивается в 20 млн евро без учёта бонусов.

Арда Гюлер официально стал игроком «Реала» 6 июля. Его контракт рассчитан до 2029 года.