Беллингем близок к полному восстановлению после травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем почти залечил травму.

Английский футболист травмировал колено незадолго до перехода в «Реал» из дортмундской «Боруссии». По данным журналиста Аранчи Родригеса, текущее состояние 20-летнего хавбека не вызывает никаких опасений. На недавней тренировке звёздный новичок «сливочных» занимался не только по индивидуальной программе, но и в общей группе.

Джуд Беллингем был куплен «Реалом» по окончании прошедшего сезона за 103 млн евро. Недавно сам футболист признался в интервью испанским СМИ, что проблемы с коленом его больше не беспокоят.