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Беллингем близок к полному восстановлению после травмы

11 Июля 2023 • 20:49 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем почти залечил травму.

Английский футболист травмировал колено незадолго до перехода в «Реал» из дортмундской «Боруссии». По данным журналиста Аранчи Родригеса, текущее состояние 20-летнего хавбека не вызывает никаких опасений. На недавней тренировке звёздный новичок «сливочных» занимался не только по индивидуальной программе, но и в общей группе.

Джуд Беллингем был куплен «Реалом» по окончании прошедшего сезона за 103 млн евро. Недавно сам футболист признался в интервью испанским СМИ, что проблемы с коленом его больше не беспокоят.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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