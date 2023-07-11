Иборра стал игроком «Олимпиакоса»

35-летний испанский полузащитник Висенте Иборра продолжит карьеру в одном из топ-клубов Греции – «Олимпиакосе», о пополнении сообщает пресс-служба клуба.

По данным Transfermarkt, Иборра подписал контракт с новым клубом сроком на один сезон. Ранее футболист на правах аренды выступал за родной «Леванте», права на него с 2019 года принадлежали «Вильярреалу».

Напомним, что Иборра выступает в основном на позиции опорного полузащитника. Но его универсальность и опыт позволяют ему смещаться в центр и подключаться к атакам, уже занимая позицию атакующего полузащитника.

Отметим, что это второй клуб не из Испании в карьере Иборры – в 2017-2018 годах испанец попробовал себя в английском «Лестере».