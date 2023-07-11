Названо условие трансфера Мбаппе в «Реал» этим летом

Мадридский «Реал» предпочитает подписать Килиана Мбаппе через год в качестве свободного агента, а не этим летом. Об этом в своей колонке на Caught Offside сообщает журналист Бен Джейкобс.

«Реал» предпочёл бы подождать следующего лета и подписать Мбаппе бесплатно. Но если цена будет подходящей, они рассмотрят вариант с трансфером сейчас», - информирует журналист.

Ранее Килиан Мбаппе объявил, что он не планирует продлевать контракт с «ПСЖ», но настроен провести сезон 2023/2024 в команде. В ответ президент французского клуба Нассер аль-Хелаифи заявил, что Мбаппе останется на будущий сезон только при продлении соглашения.

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