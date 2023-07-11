Бывший центральный защитник «Барселоны» Марк Бартра покинул турецкий «Трабзонспор» в качестве свободного агента. О прекращении контракта игрока, который действовал ещё два года, сообщает пресс-служба черноморского клуба.

Напомним, что Бартра выступал за «Трабзонспор» с прошлого лета. Ранее в карьере 32-летний воспитанник «Барселоны» выступал за родной клуб, а также дортмундскую «Боруссию» и «Бетис».

В сезоне-2022/23 «Трабзонспор» вместе с Бартрой в составе занял лишь шестое место в чемпионате Турции, набрав 57 очков. Сезоном ранее эта команда умудрилась стать чемпионом страны, обойдя именитых конкурентов из Стамбула.