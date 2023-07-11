Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти может перебраться в мадридский «Атлетико».

По сообщениям Marca, в подписании 30-летнего итальянца заинтересован лично наставник «Атлетико» Диего Симеоне. Сам хавбек готов сменить клуб, потому что не доволен своим положением в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что игрок может перебраться в Саудовский «Аль-Хиляль». Отмечалось, что защитник уже получил выгодное предложение от саудовской команды.

Трудовой договор Верратти с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.