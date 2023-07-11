Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал в сферу интересов нескольких саудовских клубов.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в Саудовской Аравии хотят, чтобы Мбаппе приехал в местный чемпионат хотя бы на один сезон. Отмечается, что потенциальный новый саудовский клуб игрока не станет препятствовать его уходу через год в мадридский «Реал».

При этом источник заявил, что Мбаппе не собирается покидать Европу. Нападающий хочет продолжать играть в Лиге чемпионов, поэтому на данный момент его переезд на Ближний Восток является маловероятным.

В СМИ продолжается бурное обсуждение возможного трансфера Мбаппе в «Реал». Накануне появилась информация о предполагаемой зарплате форварда в стане «сливочных».